المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستقدم أمانة منطقة المدينة المنورة تصريح ذبح الأضاحي من خلال منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك من المبارك من الـ 10 إلى الـ 13 من ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لمدة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ دون رسوم، وذلك لتسھيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.وتهدف الأمانة من ھذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائھا وفق اشتراطات بلدية محددة تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.// انتهى //15:29ت م0061