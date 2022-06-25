جدة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسواصل المسرح العربي بمنطقة فعاليات "سيتي ووك" في موسم جدة عروضه المسرحية اليوم، عبر مسرحية "بخصوص بعض الناس"، وذلك ضمن فعالياته الفنية، والتي انطلقت أولى عروضها يوم أمس الأول الخميس؛ وتستمر حتى 2 يوليو المقبل.وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي اجتماعي، يستعرض من خلالها الفنان ناصر القصبي، ونخبة من النجوم، صوراً متناقضة من الحياة اليومية بتحدياتها المختلفة بقالب كوميدي مشوق.وتشهد المسرحية إقبالاً جماهيرياً كبيراً؛ نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أبطال المسرحية، وموضوع وفكرة المسرحية، والتعاطي الاجتماعي معها بأسلوب كوميدي ساخر، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير، وابتسم كثيراً، وصفق مع تعليقات وردود فعل أبطال العمل المميزين.كما سجل المسرح العربي في موسم جدة تنافساً فنياً فريداً من نوعه بين نجوم الكوميديا الخليجية والعربية لتقديم مجموعة من الأعمال التي تلبي رغبات الجمهور وتشبع ذائقتهم الفنية عبر تقديم أعمال مسرحية متنوعة.// انتهى //15:38ت م0062