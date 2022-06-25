الرياض 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستسحب غداً في مدينة الدمام، قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس القادمين بمشاركة 18 منتخباً.وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت عام 2021 في العاصمة المصرية القاهرة، وتوج بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.وتم تصنيف منتخبات كأس العرب تحت 20 عاماً لثلاثة مستويات، يضم المستوى الأول منتخبات السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات، وفي المستوى الثاني منتخبات العراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين، وفي المستوى الثالث موريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.وتعد النسخة القادمة من البطولة هي الثامنة في تاريخ كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عاماً، إذ أقيمت للمرة الأولى في المغرب عام 1983 وتوج باللقب منتخب العراق بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب السعودي.وأقيمت النسخة الثانية من البطولة في الجزائر عام 1985 وفاز بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه على المنتخب الجزائري في المباراة النهائية، بينما فاز منتخب المغرب باللقب في نسخة 1989 بفوزه في النهائي على منتخب العراق. وأقيمت النسخة الرابعة عام 2011 في المغرب، وفاز بها المنتخب المغربي على حساب المنتخب السعودي، الذي خسر نهائي 2012 أمام منتخب تونس في خامس نسخ البطولة في الأردن.فيما أقيمت النسخة السادسة في المملكة العربية السعودية عام 2020 وتوج باللقب منتخب السنغال بفوزه على منتخب تونس في المباراة النهائية.أما النسخة السابعة والأخيرة فقد أقيمت في مصر العام الماضي، وفاز بلقبها المنتخب السعودي بفوزه على منتخب الجزائر في نهائي المسابقة.وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم وتقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي، وتختتم يوم الثلاثاء المقبل.// انتهى //15:48ت م0063