القاهرة ٢٦ ذو القعدة 1443 هـ الموافق ٢٥ يونيو 2022 م واسأكدت جامعة الدول العربية حرصها من خلال مجلس وزراء الصحة العرب على مكافحة المخدرات في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لهذا الهدف وغاياته، موضحة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع الصحة النفسية ومكافحة المخدرات.وقالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها: إن اهتمام الجامعة العربية بهذا الأمر تبلور بصدور قرار مجلس وزراء الصحة العرب عام 2021م، الذي اعتمد بموجبه القانون الاسترشادي بشأن حماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا والذين لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات، وعُمم على الدول العربية الأعضاء للاسترشاد به في إعداد القوانين الوطنية بها.وأشارت إلى التعاون القائم بين كلٍ من الجامعة العربية، ومجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال مكافحة المخدرات، لافتة الانتباه إلى القرار الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في مارس الماضي بشأن توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات، ووضع خطة عربية استرشادية للوقاية من تعاطي المخدرات.وشددت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، على ضرورة تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق عالم خالٍ من تعاطي المخدرات، وضرورة زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تمثلها المخدرات.// انتهى //15:55ت م0065