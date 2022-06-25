المدينة المنورة 26 ذوالقعدة ١٤٤٣هـ الموافق 25 يونيو ٢٠٢2م واستتواصل فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض في آخر أيامه اليوم بـ إقامة 9 فعاليات متنوعة .وقدمّ المعرض على مدار 10 أيام ما يفوق 80 فعالية في مجالات الأدب والعلوم والمعرفة إلى مشاركة أكثر من 200 دار نشر محلية ودولية بأكثر من 60 ألف عنواناً من الإصدارات القديمة والحديثة في مختلف المجالات وذلك بمقر مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.ويحلّ الكاتب والرحالة السعودي فهد عامر الأحمدي ضيفاً على "حديث الكتاب" ليتحدث عن كتابه (حول العالم في 80 مقالاً) تحاوره الإعلامية منى سفرجي ، فيما تقام ندوتين حواريتين الأولى بعنوان " القراءة كفعل حضاري " والثانية بعنوان " أشعاراً من صدر الإسلام " ، كما يشهد المعرض إقامة خمس ورش عمل حول جماليات خط النسخ والخط العربي في التاريخ الإسلامي وفن الكولاج وورشة ماذا نفعل عندما نختلف و3 ورش عمل أخرى في جناح الطفل .يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في نسخته الأولى انطلق يوم الخميس 16 يونيو ، شهد حضوراً كثيفاً من الزوار استزادوا خلالها من ميادين الأدب والثقافة والعلم والمعرفة بحضور عدد من العلماء والمثقفين والمؤرخين وروّاد صناعة الكلمة .// انتهى //15:59ت م0066