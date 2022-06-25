الرياض 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واساختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارته للمملكة المتحدة، يرافقة عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين، وذلك بهدف تعزيز فرص التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.والتقى خلال زيارته بمعالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج؛ لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.كما التقى الخريف، بمعالي وزير الصناعة البريطاني في وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية لي راولي، ومعالي وزيرة الدولة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية فيكتوريا برنتيس، ووكيلة الوزارة للابتكار الزراعي والتكيف مع المناخ جو تشرتشل، كما زار البرلمان البريطاني في قصر وستمنستر، ومتحف التاريخ الطبيعي في لندن يرافقه معالي وزير الصناعة البريطاني، تلتها زيارة لبورصة لندن للمعادن.وأكد معاليه خلال لقائه بعدد من مسؤولي الشركات الكبرى والمستثمرين البريطانيين في لندن على أهمية تعزيز التواصل مع المملكة؛ للتعرف على الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لمؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنويًا.واختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية زيارته بلقاءٍ مفتوح عقدته الوزارة مع المستثمرين في قطاع التعدين؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع، مؤكداً خلاله بالنضج التنظيمي الذي وصلت إليه المملكة من خلال نظام الاستثمار التعديني والبنية التحتية الرصينة التي تجعل المملكة وجهة عالمية للمستثمرين في قطاع التعدين.// انتهى //16:00ت م0067