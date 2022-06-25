تبوك 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأقامت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك أول أمس، المعرض السعودي الأمريكي المشترك للتصوير الفوتوغرافي الأول بالمنطقة، بحضور مدير الجمعية ماجد العنزي، والقنصل العام ‫للولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد، الذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع القنصلية، وتستمر فعالياته على ثلاثة أيام، وذلك بمول تبوك بارك.وتجول الجميع بالمعرض الذي ضم 48 صورة، تمثل الطبيعة والثقافة والحضارة في المملكة والولايات المتحدة، حيث يُحاكي المعرض فكرة الصورة في إشارة إلى رسالة الفنون لمد جسور التواصل الثقافية والإنسانية بين المجتمعات والحضارات، ورصد الطبيعة والصحاري والمعالم الأثرية والمدنية، كما استمع الحضور لشرح مفصل عن الأركان والفعاليات المصاحبة من مشرفة المعرض مها قزان، والتي اشتملت على عدد من الألوان الشعبية والعرضة السعودية وخيمة التراث الشعبي والقهوة السعودية والخط العربي والفنون الأدائية الموسيقية والفنون التشكيلية.وفي ختام الجولة قدم مدير الجمعية بالمنطقة درعاً تذكاريا للقنصل الأمريكي، كما كرم الرعاة المشاركين.من جانبه عبر القنصل الأمريكي عن سعادته بالتعاون مع الجمعية في مجالات الثقافة والفنون، مبدياً إعجابه بما شاهده من أعمال جميلة في المعرض والتي تعبر عن دور الفنون في تلاقي الحضارات.// انتهى //16:02ت م0068