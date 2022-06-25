الرياض 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسعقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور منى بنت عبدالله آل مشيط، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة إعداد وجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام 1442 / 1443هـ تمهيداً لرفعها للمجلس، كما ناقشت التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1442 / 1443هـ، وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها المستشفى والمقترحات اللازمة لمعالجتها.من جانبٍ آخر، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة للجنة لبحثها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها أمام المجلس في الفترةِ المقبلة.وضمن الموضوعات التي بحثتها اللجنة التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1440/1441هـ، تمهيداً لتقديم تقريرها المتضمن توصياتها ورأيها للمجلس خلال الفترة القادمة.يُذكر أنَّ اللجنة الصحية ولجنة التعليم والبحث العلمي ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، والتي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تُحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير التي تتضمن التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.// انتهى //16:36ت م0071