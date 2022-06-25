الباحة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسيُعد العمل التطوعي من أبرز السمات التي يتميز بها أبناء المملكة، وذلك في ظل ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من اهتمام بتمكين العمل التطوعي في مختلف الجهات الحكومية وفق رؤية 2030 ، التي تشير إلى رفع نسبة المتطوعين والمتطوعات إلى مليون متطوع مع حلول العام 2030.وفي هذا المجال تشهد منطقة الباحة حراكاً متميزاً من قبل فتيات المنطقة اللاتي يحرص على المبادرة والتسجيل في برامج التطوع المختلفة والقيام بمهامهن في الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تشهده المنطقة طوال العام في مجالات السياحة والثقافة والصحة والاجتماعي والرياضي وغيرها من الأنشطة الأخرى.وكون منطقة الباحة وجهة سياحية يقام فيها العديد من المهرجانات في المنتزهات والمواقع السياحية في مختلف محافظات المنطقة، وتتزين لاستقبال زوارها على مدار العام، تواكب تلك الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة حزمة من البرامج التوعوية والصحية والترفيهية والثقافية والاجتماعية التي يقوم عليها العديد من المتطوعات في تلك الجهات المنفذة.وفي هذا الإطار تنفذ صحة الباحة عدداً من الفعاليات والفرص التطوعية بواقع 85 فرصة، حيث تشارك المرأة في إنجاح هذه الفعاليات من خلال تقديم دور كبير في الفعاليات، منها 25 مبادرة ومناسبة وطنية واجتماعية، بلغ عدد المشاركين في الفرص التطوعية 1670 متطوعاً ومتطوعة، كان للمرأة نسبة تفوق 40٪ من هذا الرقم ولها الجانب المشرق في تطوير هذه الفرص ونجاحها، علماً أنه جرى تسيير عدد 3 قوافل صحية استشارية تطوعية، تطوع فيها ما يقارب 300 متطوع وكان نسبة النساء منهم النصف تقريباً من طبيبات وممارسات صحيات وإداريات.وفي جامعة الباحة بلغ عدد المتطوعات 3523 طالبة متطوعة، بواقع 23,225 ساعة تطوع، حيث توزعت الساعات التطوعية على ست مجالات مختلفة شملت المجال الديني، والوطني، الثقافي التعليمي، والصحي، والاجتماعي، والرياضي.في حين يشارك نحو 881 متطوعة في برامج التطوع التي ينفذها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة بواقع 5090 ساعة تطوع خلال النصف الأول من عام 2022، فيما بلغ عدد المتطوعات الصحيات 287 متطوعة والمتطوعات في التخصصات العامة 124 متطوعة، يقمن بعمالهن التطوعية في المجالات صحية من خلال نقاط إسعافية لتقديم الخدمات الطبية "الإسعافات الأولية" في المعارض والمنتزهات، والتوعية والتثقيف بالتعاون مع الشؤون الأكاديمية والتدريب بالفرع من خلال تفعيل الأيام العالمية بإدارة التطوع ومنها التصاميم والوسائط الرقمية والأعمال الإدارية والإشراف على المتطوعات في الفعاليات البيئية والرياضية.وبلغ عدد المتطوعات في أنشطة أمانة منطقة الباحة 250 متطوعة خلال العام الماضي عملن ما يقارب ١٠٠ ألف ساعة تطوعية في مجالات التشوهات البصري والرقابة المجتمعية وزراعة الشتلات والنظافة والتوعية وفي تنظيم فعاليات ومهرجانات الأمانة.وانضم ١٢٠ متطوعة للعمل التطوعي في تعليم الباحة خلال عام ٢٠٢٢م وبعدد ساعات تطوعية بلغت ٨٠٧ ساعات ، حيث شملت مجالات التطوع مهاري واحترافي وعام، في حيت تتضمن البرامج التي يستهدفها التطوع بالتعليم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية والخدمية والصحية .وفيما يخص الموارد البشرية بلغ عدد المتطوعين و المتطوعات 3255 متطوعاً ومتطوعةً بعدد ساعات 142.663 ، وفرص تطوعية 2457 تضمن العديد من البرامج المجتمعية والتوعوية التي تلامس أبناء المجتمع وذلك خلال العام ٢٠٢٢ ، بينما شارك نحو 21 متطوعة في مجلس شباب الباحة بواقع 25000 ساعة تطوع في المجالات الاجتماعية وتنظم المبادرات والبرامج المختلفة.ويجسد العمل التطوعي صورة من صور التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع وهو الأمر الذي يؤكد بذرة الخير التي زرعها الله سبحان وتعالى في الإنسان، فضلاً عن الأهمية الكبيرة لهذا العمل الذي يساعد أبناء المجتمع على الشعور بالانتماء إلى وطنهم.// انتهى //16:42ت م0072