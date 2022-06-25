جدة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستشهد فعاليات موسم جدة توافد العديد من المقيمين، بالإضافة إلى عدد من الزوار والسياح من دول عدة للاستمتاع بالعروض والفعاليات المتنوعة التي تلبي مختلف الرغبات.وتحظى الحفلات الفنية والعروض المسرحية والفعاليات الترفيهية في مناطق الفعاليات، إضافةً إلى الفعاليات الثقافية والفنية التي تشهدها حديقة الأمير ماجد؛ بإقبال كبير من قبل المقيمين وأسرهم، حيث يقضون أجمل الأوقات بين الفعاليات الترفيهية والفنية والعروض الأخرى.وتشير مريم من الجنسية الفلبينية إلى إعجابها بتنوع فعاليات موسم جدة حيث زارت "حديقة الأمير ماجد" واستمتعت بعروضها المميزة وبالنافورة الراقصة إلى جانب باقي الفعاليات الأخرى التي تعكس ثقافات الدول الأخرى.وأبدى الأردني "جهاد" الذي يعيش في المملكة منذ 12 عاماً، تفاجؤه بحجم المشاريع الترفيهية التي شاهدها في موسم جدة، مشيداً بما بفعاليات "سيتي ووك" و"نادي اليخوت" والمناطق الأخرى للموسم وخياراتها المتنوعة.بدوره يؤكد المقيم المصري "مصطفى كمال" أن موسم جدة شكّل تحوّلًا جذريًّا في عالم الترفيه بالمنطقة عبر برامجها وأنشطتها الجديدة والمبتكرة والتي جعلت المملكة وجهة ترفيهية عالمية.// انتهى //16:42ت م0073