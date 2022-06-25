سياسي / مقتل أربعة إرهابيين خلال عملية أمنية شمال غرب باكستان
السبت 1443/11/26 هـ الموافق 2022/06/25 م واس
إسلام آباد 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واس
لقي أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.
وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان ، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية.
وأضاف أن القتلى الأربعة كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في تنفيذ العديد من العلميات الإرهابية التي طالت قوات الأمن.
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17:05ت م
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