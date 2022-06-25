إسلام آباد 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسلقي أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان ، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية.وأضاف أن القتلى الأربعة كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في تنفيذ العديد من العلميات الإرهابية التي طالت قوات الأمن.// انتهى //17:05ت م0074