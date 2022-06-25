تعز 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسقدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 156 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مايو 2022 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقُدم خلال المشروع 164 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 65 % ونسبة الإناث 35% ، بينما شكلت نسبة النازحين 11 % و المقيمين 89 % من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 38 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 118 مريضا.ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق .// انتهى //17:14ت م0075