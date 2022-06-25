دكا 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأشاد معالي وزير الطيران المدني والسياحة في جمهورية بنجلاديش الشعبية محبوب علي، بمبادرة طريق مكة التي تخدم ضيوف الرحمن لتسهيل إجراءات الحجاج، مؤكداً حرص المملكة على خدمة الحجاج والمسلمين لأداء مناسكهم بسلام آمنين.ورفع معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة القيمة التي تقدم للحجاج أرقى الخدمات، وذلك من خلال إنهاء إجراءت دخولهم للمملكة، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم في الصالة الخاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الحاجة للانتظار بالمطار.وأثنى معالي وزير الطيران المدني والسياحة على الجهات المشاركة في المبادرة، التي سخرت الإمكانات المادية والبشرية لتيسير إجراءات ضيوف الرحمن وجعلت من رحلة الحاج سهلة وميسرة، مشيراً إلى أنها تعمل على إنهاء إجراءات الحاج بوقت قياسي ودقة عالية.// انتهى //17:18ت م0076