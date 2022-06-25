عدن 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.واستفاد من المشروع خلال الفترة من 1 حتى 7 يونيو 2022م، 66.842 شخصًا، حيث جرى فرز 11.905 أطفال، وتقديم العلاج لـ 865 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 1.941 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 4.730 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية.وجرى فرز 5.888 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 1.441 حالة، فيما حصلت 9.447 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 25.581 مراجعة من أنشطة التوعية، و5.044 مستفيدة من ركن المشورة.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //17:19ت م0077