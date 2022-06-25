حجة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.295 مستفيدًا خلال الفترة من 1 حتى 7 يونيو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 321 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 95 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 617 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 13 شخصًا، فيما راجع قسم المختبر 205 أشخاص، وصُرفت الأدوية لـ 1.005 أشخاص، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1.033 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 أفراد.وفي الخدمات المساندة استفاد 511 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //17:20ت م0079