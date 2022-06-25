الدار البيضاء 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسوثقت عدسة "واس" عملية إنهاء إجراءات سفر حجاج مملكة المغرب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج هذا العام 1443هـ، وذلك ضمن مبادرة " طريق مكة " التي تهدف إلى التيسير على ضيوف الرحمن.وتشتمل مراحل إنهاء الإجراءات على مطابقة اشتراطات السفر والتأكد من الاشتراطات الصحية قبل القدوم، بحيث يتمكن المستفيدون من التوجه مباشرة من الطائرة إلى مقار سكنهم، دون الحاجة إلى تطبيق إجراءات التحقق من شهادات الحصول على اللقاحات في منفذ الدخول، أو اتخاذ إجراءات وقائية أخرى ، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وصولًا إلى استقبال الحجاج في صالة المبادرة والترحيب بهم وتوزيعهم على الكاونترات لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة .وتشارك في تنفيذ مبادرة طريق مكة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وزارات "الخارجية، والحج والعمرة، والصحة"، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.// انتهى //17:21ت م0080