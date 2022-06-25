عرعر 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأعلنت جمعية لياقة الرياضية بدء التسجيل بفريق لياقة الرياضي التطوعي في كل من عرعر والمحافظات التابعة لها، وفقاً للنطاق الجغرافي للجمعية.وأوضحت الجمعية أن الفريق التطوعي يهدف إلى استقطاب متطوعين ومتطوعات من ذوي الخبرة بالعمل التطوعي، للمشاركة في تنفيذ برامج الجمعية في مدينة عرعر والمحافظات، واستقطاب أفراد المجتمع لممارسة الرياضة الجماعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ذات العلاقة بمجتمع صحي حيوي رياضي، وتقديم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، والعمل على تنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب الرياضيين بالبرامج التي تعمل على تنمية شخصياتهم وتستغل طاقاتهم وتساعد على تنشئتهم تنشئة رياضية اجتماعية صالحة، والعمل على دعم العلاقات الإنسانية بما يسهم في صقل الشخصية الناضجة من خلال البرامج المناسبة، وعقد شراكات مجتمعية بين جمعية لياقة الرياضية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي في منطقة الحدود الشمالية لتمكين فريق لياقة التطوعي بالعمل وفق برامجهم، وتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية وإدارة الحشود.وأكدت رئيسة الجمعية ابتسام الفاضل أن منح الفرصة للانضمام للفريق يأتي في إطار السعي للمشاركة بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية الملكة 2030 المعنية برفع عدد الممارسين الرياضيين من جهة، إلى جانب المشاركة في الخطة للوصول لمليون متطوع ونشر ثقافة العمل التطوعي من جهةٍ أخرى، مبينةً أن الجمعية تقدم للفريق التطوعي المزمع تكوينه، جملة من المزايا، من أبرزها تسجيل الفريق في منصة العمل التطوعي وتوثيق الساعات التطوعية.// انتهى //18:01ت م0087