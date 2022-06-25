رفحاء 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأنهى تعليم محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام 1443هـ، التي ستبدأ لجميع المراحل الدراسية غداً.وأكد مكتب تعليم رفحاء أنه جرى اعتماد اللجان الخاصة لمتابعة سير الاختبارات، تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة الميدانية والتدقيق والدعم الفني، مؤكداً أن اللجان أنهت خطة زيارة المدارس ميدانيًا من القيادات التعليمية، والمشرفين والمشرفات لمتابعة سير الاختبارات، لضمان تأديتها بيسر وسهولة.ودعا المكتب أولياء أمور الطلاب، إلى أهمية التعاون مع المدرسة في جميع الجوانب التربوية والتعليمية، خاصة فيما يتعلق بالاستعداد والتهيئة للاختبارات.// انتهى //18:01ت م0088