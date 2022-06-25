الرياض 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسحقق نادي الأهلي بطولة كأس السوبر لكرة الماء للفئة العمومي على الفريق الاتحادي في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على مسبح وزارة الرياضة بجدة (الصالة الخضراء) تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة .وانتهى اللقاء بفوز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 9 - 8 ، وتأهل الاتحاد إلى هذه المباراة بعد تحقيقه كأس وزارة الرياضة لكرة الماء وقد حقق الأهلي هذا الموسم المركز الأول في الترتيب العام للعبة كرة الماء إضافة الى تحقيقه بطولتي كأس النخبة وكأس السوبر.// انتهى //18:02ت م0089