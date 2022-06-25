تبوك 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسيستهل طلاب وطالبات مراحل التعليم العام بمدارس تعليم منطقة تبوك غداً، اختبارات الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1443هـ.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير أن الإدارة ومكاتب التعليم بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدرسية أنهت تحضيراتها لتهيئة الأجواء الملائمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بما يضمن أداءهم للاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن لجان الاختبارات في جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أكملت جميع استعداداتها، كما تم اعتماد الخطط والبرامج وآليات توزيع اللجان المختصة داخل المدارس ومكاتب التعليم.وأضاف أنه تم تخصيص منظومة عمل مساندة وداعمة للمدارس من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات بشكل يومي لدعم أعمال الاختبارات ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة المكتبية الإلكترونية، أو الاتصالات الهاتفية أو عبر برنامج “نور”، ورصد الملاحظات ومناقشتها بشكل يومي طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج، بما يسهم في تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج، من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي “نور”.// انتهى //18:05ت م0090