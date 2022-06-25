الباحة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، استعداداتها لاستقبال أكثر من 50 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الثالث حضورياً بمدارس البنين والبنات بالمنطقة.وعملت الإدارة على تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات التي ستنطلق غداً، وإعداد خطة متكاملة لتنفيذ الزيارات الميدانية للمدير العام للتعليم وللمساعدين وللقيادات التعليمية، بمشاركة ما يقارب 400 مشرف تربوي ومشرفة تربوية بجميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام للاطمئنان على مستوى الأداء، وتذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المنطقة.ووجه مدير عام التعليم بالباحه الدكتور عبدالخالق الزهراني الإدارات والأقسام المعنية بتسخير جهودها لضمان انطلاقة مميزة لهذه الفترة من العام ، مؤكدا على مديري ومديرات المدارس بتحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، مؤكداً ضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول، وذلك عبر النظام المركزي "نور"، ومتابعة ذلك مع إدارة الاختبارات والقبول بصفة دائمة.// انتهى //18:27ت م0092