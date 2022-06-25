كابل 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان، حيث جرى أمس توزيع 600 سلة غذائية لمتضرري حادثة الزلزال الذي وقع بمحافظة بكتيكا في جنوب شرق أفغانستان.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معها في مختلف الظروف.// انتهى //18:28ت م0093