لحج 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأهيل الفصول الدراسة في مدرسة بئر ناصر بمحافظة لحج، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.يأتي ذلك للحد من آثار الازدحام المصاحب للفصول الدراسية، وتخفيف العبء على النازحين ودعمهم وتعليمهم كون المجال التعليمي ضمن القطاعات الحيوية المهمة التي تسهم بنهضة الشعوب.// انتهى //18:38ت م0095