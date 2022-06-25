رفحاء 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية خدمة تصريح ذبح الأضاحي من خلال منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك من المبارك من الـ 10 إلى الـ 13من ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لمدة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ دون رسوم، وذلك لتسھيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.وتهدف الأمانة من تقديم ھذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائھا وفق اشتراطات بلدية محددة تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.// انتهى //18:40ت م0096