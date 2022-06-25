عرعر 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسيتجه قرابة 90 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية إلى مقاعدهم الدراسية غداً في مختلف المراحل الدراسية؛ لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لهذا العام حضورياً.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان أن الإدارة أنهت استعداداتها لاستقبال أبنائها الطلاب والطالبات وسط أجواء تربوية آمنة، داعياً أولياء الأمور إلى التكامل مع دور المدرسة، وذلك بتحقيق الأجواء التربوية التي تساعد الطلاب والطالبات على الاستذكار، وتعميق استفادتهم من المقررات الدراسية.وأضاف أنه تم اعتماد خطة إدارة الإشراف التربوي "بنين و بنات" لمتابعة سير الاختبارات وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، حيث سيباشر أكثر من 400 مشرف ومشرفة تربويين زياراتهم اليومية لمدارس المنطقة خلال فترة الاختبارات، إلى جانب زيارات قيادات الإداراة ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة.// انتهى //18:48ت م0097