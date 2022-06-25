عرعر 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسيُعد مشروع مطار عرعر الجديد بمنطقة الحدود الشمالية من المشروعات الحيوية التي قامت منظومة النقل والخدمات اللوجستية بتنفيذه وفق أعلى المعايير العالمية في ظل الطلب المتنامي لاستيعاب أعداد المسافرين المتزايدة واستحداث وجهات جديدة.ويخدم المطار الجديد مليون مسافر سنويًا, من أبناء المنطقة والقادمين إليها من مواطنين وزائرين، والعديد من المراكز والهجر بمنطقة الحدود الشمالية، بطاقة استيعابية للحركة الجوية تبلغ أكثر من (10) آلاف رحلة سنويًا، و 616 مواقفاً للسيارات.ويتميز المطار بموقع إستراتيجي، وتصاميم عصرية للصالات والمرافق، بالإضافة إلى المنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الآلية والإلكترونية الحديثة وفق أرقى المعايير الدولية، حيث صُمم المطار بطريقة متميزة, حيث يشكل التصميم الخارجي حرف "العين" الذي يرمز للحرف الأول من مدينة عرعر، وكذلك على شكل العين البصرية.يُذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تواصل جهودها في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الهامة التي تسهم في تعريز جودة الحياة في منطقة الحدود الشمالية وكافة مناطق المملكة؛ كما تحرص منظومة النقل على تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية للمضي قدماً في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:48ت م0098