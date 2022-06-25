ظهران الجنوب 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية بمحافظة سراة عبيدة عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ، وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 29 / 12 / 1443هـ.وأوضحت الكلية أن التسجيل سيكون متاحاً عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate، داعية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد، وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها, فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.// انتهى //18:52ت م0100