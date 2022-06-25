بريدة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسيستعد قرابة 160 ألف طالب وطالبة في مدارس منطقة القصيم غداً، لاختبارات الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1443هـ، في جميع المراحل الدراسية على مقاعد 1400 مدرسة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية.وأوضح مدير عام تعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح أن الإدارة العامة أكملت استعداداتها اللازمة، وسخرت جميع إمكاناتها لرفع مستوى الجاهزية في المدارس وتهيئتها لتأدية الاختبارات، لضمان انطلاقة ناجحة، إلى جانب تهيئة الأجواء المناسبة لأدائها بيسر وسهولة من خلال تشكيل فرق ميدانية إشرافية بقطاعي البنين والبنات؛ إضافة لمتابعة خطط سير الاختبارات وتقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات.وأشار إلى أن الإدارة العامة نسقت مع الجهات المختصة لتسهيل الحركة المرورية والتركيز الأمني حول المدارس من أجل سلامة الطلاب والطالبات، داعيا أولياء الأمور إلى العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم.// انتهى //19:36ت م0103