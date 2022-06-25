باماكو 26 ذو القعدة 1443هـ الموافق 25 يونيو 2022م واسأعلن الجيش المالي، "تحييد" أكثر من 60 إرهابيًا، في منطقة ديالاسوغو وسط البلاد حيث كان أكثر من 130 مدنيًا قد قتلوا في الآونة الأخيرة.وأوردت وكالة الأنباء المالية أن الحكومة المالية، حملت إرهابيي جماعة ماسينا كاتيبا، مسؤولية القتل الجماعي لـ 132 مدنيًا في ديالاسوغو وقريتين أخريين مجاورتين، وأعلنت أنها نفذت ضربات جوية ضد الجماعة.// انتهى //19:37ت م0104