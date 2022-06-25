مقديشو 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسصادق البرلمان الصومالي ،اليوم ، بالإجماع على تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء، مما يمهد لتشكيل حكومة جديدة في الصومال.وأعلن رئيس البرلمان أن جميع المشرعين الـ220 الحاضرين وافقوا على تعيين بري الذي أدى اليمين الدستورية لتولي المنصب.وقال بري في كلمة له أمام البرلمان إنه سيشكل حكومة تركز على "تحقيق استقرار سياسي جامع بما يتماشى مع شعار الرئيس +صومال متصالحة تعيش في سلام مع العالم".وأضاف "سنشكل حكومة قادرة على متابعة الأولويات التنموية والإنسانية لأمتنا وتعكس احتياجات شعبنا".// انتهى //19:47ت م0105