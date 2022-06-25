الرياض 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسعَبَّرَ معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر-بمناسبة اليوم العالمي للبحارة- الذي يصادف 25 من شهر يونيو سنوياً، عن تقديره الكبير للدور الحيوي الذي يقومُ به البَحَّارَةُ في صناعة النقل البحري العالمي وجهودهم الكبيرة في استمرار تدفق مقومات الحياة الرئيسة.وقالَ معالي الجاسر في تغريدة له على تويتر :نفخر بكم جميعًا، فأنتم ركيزة أساسية في تقدم القطاع البحري وحركة التجارة العالمية؛بإسهاماتكم في دعم سلاسل الإمداد،وإيصال السلع إلى مختلف دول العالم،وتعزيز الخدمات اللوجستية.يذكر أنَّ المملكةَ تواصلُ تعزيزَ قدراتها في قطاع الموانيء والنقل البحري، والاستثمار في العنصر البشري السعودي من البحارة،حيث يعملُ ما يزيد عن 1000 بَحَّارٍ سعودي في السفن السعودية التابعة للأسطول البحري السعودي،الذي سَجَّلَ في العام الماضي 2021م مراتبَ متقدمةً في جانب الحمولة الطنِّيَة، وحَقَّقَ المرتبةَ الأولى إقليمياً والعشرين عالمياً، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن العام 2020م.// انتهى //20:49ت م0106