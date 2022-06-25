تونس 26 ذو القعدة,1443 هـ الموافق 25 يونيو,2022 م واساختَتَمَتْ مكتبةُ الملك عبدالعزيز العامة اليوم، معرضَ الخط العربي الذي أقامته بالعاصمة التونسية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الإلكسو).وتضمنَ البرنامجُ الختامي للمعرض كلمةً لمعالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر، أشادَ فيها بإنجاز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لهذا المعرض واحتفائها بفنون التراث العربي والإسلامي، مشيراً إلى أنه اجتمع نخبةٌ من الخبراء والخطاطين من مختلف الدول العربية ومن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة؛للتحاور والتباحث حول الأفكار والمقاربات حول هذا الفن الراقي، الذي أصبحَ وبفضل جهود المملكة والدول العربية مسجَلاً على قائمة التراث العالمي الغير مادي.من جانبه،نوَّهَ مديرُ العلاقات الثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة عادل القاسم بدور المملكة في المحافظة على التراث وإعادة الاهتمام بأحد فنونه البارزة عبر إقامة معرض الخط العربي، وما تحققه أهداف رؤية المملكة 2030 من تطلعات بالعناية بالهوية والتراث والثقافة.وتخللَ البرنامجَ إقامةُ العديد من ورش العمل التي تطرقت بدورها إلى الخط والزخرفة، كما تم عقد ندوات ثقافية عن تاريخ الخط العربي.يُذكر أنَّ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة كانت قد أطلقت معرضَها للخط العربي في تونس في 18 مايو 2022م بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) بمناسبة انعقاد الدورة 117 للمجلس التنفيذي والدورة 26 للمؤتمر العام، كما أقامَتْ مكتبةُ الملك عبدالعزيز العامة مؤخراً معرضَ الخط العربي بالرياض، بالتزامن مع فرعيها في الدار البيضاء والعاصمة الصينية بكين، وذلك بمناسبة اختيار العام 2021 عامًا للخطِّ العربي من قبل وزارة الثقافة .// انتهى //20:50ت م0107