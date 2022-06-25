الدمام 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستقامُ يومَ غدٍ الأحد، مبارياتُ الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022 ، التي يستضيفُها الاتحاد السعودي لكرة القدم،ويُنَظِّمُها الاتحادُ العربي لكرة القدم، في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.ويلتقي منتخبُ المغرب مع منتخب مصر، ويلعب منتخبُ العراق مع منتخب الكويت في الدور نصف النهائي يوم غدٍ الأحد، بينما تقامُ المباراة النهائية يوم الثلاثاء القادم.وكانَ منتخبُ المغرب تَأَهَّلَ إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3 - 0، ليلاقي منتخبَ مصر الذي فازَ على المنتخب الموريتاني بنتيجة 3 - 2.، بينما تَأَهَّلَ منتخبُ العراق للدور ذاته بفوزه بنتيجة 3 - 2 على منتخب السعودية، ليلاقي المنتخبَ الكويتي الذي فازَ على منتخب فلسطين 4 - 1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 4 - 4.ومن جانب آخر، عُقدت - مساء اليوم السبت- المؤتمراتُ الصحفيةُ لمدربي منتخبات المغرب ومصر والعراق والكويت؛للحديث عن آخر الاستعدادات لمباراتي الدور نصف النهائي،حيث أشادَ مدربُ منتخب المغرب هشام الدكيك بالبطولة من النواحي الفنية والتنظيمية، مشدداً على صعوبة مواجهة منتخب مصر بالنظر لما يملكُه من لاعبين ذوي مستويات رائعة، مؤكداً جاهزية لاعبيه لهذا اللقاء.من جانبه،نَوَّهَ المدربُ العام لمنتخب مصر نادر الرشادي بالنسخة الحالية من كأس العرب لكرة القدم الصالات، واصفاً إياها بالأقوى، مشيداً بمستويات المنتخبات المشاركة،ومؤكداً جاهزيةَ منتخب مصر لهذه المباراة، التي عدَّها من المباريات الصعبة، استناداً إلى قوة المنافس،الذي يمتلكُ لاعبين على مستوىً عالٍ، متمنياً أن يظهرَ اللقاءُ بالشكل الذي يعكسُ قيمةَ المنتخبين.بدوره،أوضحَ مدربُ منتخب العراق محمد ناظم الشريعة أنَّ الدورَ نصف النهائي يَتَطَلَّبَ قدراً أكبرَ من التركيز، مشدداً على ضرورة أنْ يُقَدِّمَ اللاعبون أقصى ما لديهم، بالرغم من الإرهاق الذي يعانونه بسبب لعب شوطين إضافيين أمام المنتخب السعودي في دور الثمانية، وهو ذات الأمر الذي حدثَ للمنتخب الكويتي أمام منتخب فلسطين.من جهته، أشادَ مدربُ منتخب الكويت ريكاردو كاكاو بإمكانيات لاعبي المنتخب العراقي ومدربه الذي أضافَ الكثيرَ لكرة قدم الصالات في المنطقة، مشيراً إلى جاهزية اللاعب عبدالرحمن الطويل لهذه المباراة رغم إصابته، واعداً الجماهير الكويتية التي تعشقَ هذه اللعبةَ بأن يقدموا مستوياتٍ ترضيهم.يُذكرُ أنَّ اللجنةَ المنظمةَ للبطولة، عقدَت اجتماعاً تحضيرياً لمباريات الدور نصف النهائي برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ جمال علام، تم خلالَه الاطلاعُ على تقارير اللجان لمباريات دور الثمانية الماضية، والوقوف على الاستعدادات الخاصة بمباراتي المربع الذهبي، المقرر لهما غداً الأحد، فيما عُقِدَ الاجتماعُ التنسيقي والتحضيري الخاص بمباراتي الدور نصف النهائي، وتم خلالَه اعتمادُ قوائمِ اللاعبين وألوانِ قمصان المنتخبات.// انتهى //21:23ت م0108