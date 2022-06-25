جدة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسيواصلُ موسمُ جدة استضافةَ الوفودِ الدولية من مختلف وسائل الإعلام الخليجية والعربية والعالمية ضمن برنامج الزيارات التي يُنَضِّمُها لتعريف الزوار بفعاليات وبرامج الموسم ومقومات جدة السياحية والتاريخية والثقافية المتنوعة، وتنوع الفعاليات والعروض فيها، كوجهة للسياحة والترفيه والباحثين عن الفعاليات والعروض المميزة.واحتضنَ الموسمُ أكثرَ من 4 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها استمتعوا بالتجارب العالمية التي تم استقطابها لأول مرة،خاصةً العروضَ الحيةَ التفاعليةَ التي تعايشَ معها الزوارُ في مختلف مناطق الفعاليات.وأبدَتِ الوفودُ الزائرةُ إعجابَها بتنوع فعاليات الموسم الترفيهية والسياحة،وتوظيف التجربة العالمية في مختلف منتجاته التي تلامسُ أذواقَ مختلف الأعمار، منوهين بالحراك الاقتصادي الذي صنعَه الشبابُ السعودي من الجنسين في توظيف مهاراتهم وقدراتهم، وإدارة مشروعاتهم، وتسويق مختلف إنتاجهم،مؤكدين أنَّ المملكةَ أصبحَت وجهةً عالميةً للفعاليات الترفيهية والسياحية.// انتهى //21:24ت م0109