الرياض 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واساختتمَ الاتحادُ السعوديُّ للهجن - مساء اليوم- منافساتِ نهائي سباق المفاريد 2022م على أرضية ميدان الطائف للهجن.وجَاءَتْ منافساتُ نهائي المفاريد هذا العام بآلية التأهيل من 8 سباقات أُقيمت على ميادين الطائف، تبوك، حائل ونجران، حيث تأهلَ منها 528 مطيةً على مرحلتين تأهيليتين للنهائي الذي أقيم اليوم على أرضية ميدان الطائف للهجن.وانطلقَت منافساتُ اليوم النهائي بخمسةَ عشرَ شوطاً خُصِّصَ منها شوطان رئيسيان، الأول للمفاريد بكار وانتزعَت صدارتَه المطيةُ "طواري" لمالكها ناجي بن مسفر العجمي، فيما نالَ كأسَ الشوط الثاني المخصصَ للمفاريد قعدان "المتحد" لمالكه عبدالله بن حمد المُخَلَّفِي.يُذكْرُ أنَّ سباقَ المفاريد هو باكورة روزنامة الاتحاد السعودي للهجن في موسه الحالي 2022-2023م، حيث يليه الشهر المقبل مهرجانُ وليِّ العهد للهجن الذي سيقامُ على أرضية ميدان الطائف للهجن.// انتهى //21:24ت م0110