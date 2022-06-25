الدمام 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستُوِّجَ مركزُ نادي جدة للصُّم بطلاً لمنافسات الزوجي لبطولة المملكة لتنس الطاولة التي اُختتمَتِ اليوم السبت على الصالة الرياضية بنادي النهضة بمدينة الدمام وأُقيمَت على مدى يومين بمشاركة 10 فرق من أندية ومراكز الصُّم بالمملكة.وجَاءَ تتويجُ نادي جدة للصُّم بعد أن تصدَّرَ الترتيبَ في منافسات الزوجي،حيث مَثَّلَهُ اللاعبان محمد عريف وبسام عريف،بينما جاءَ نادي الدمام للصُّم في المركز الثاني ومَثَّلَهُ اللاعبان محمد الفهيد وجابر الأحمد،وحلَّ مركزُ القطيف للصُّم في المركز الثالث،ومَثَّلَهُ اللاعبان طالب الحيدر وزيد المياد.وفي منافسات الفردي لكرة الطاولة تُوِّجَ اللاعبُ سعيدُ عريج من مركز أبها للصِّم بالمركز الأول، بينما جاءَ اللاعبُ بَسَّامُ عريف من نادي جدة للصُّم في المركز الثاني واللاعب محمد عريف من نادي جدة للصُّم في المركز الثالث.وقامَ رئيسُ الاتحاد السعودي لرياضة الصُّم الدكتور سعيد بن محمد القحطاني وبحضور رؤساء الاندية والمراكز المشاركة بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة.// انتهى //21:27ت م0112