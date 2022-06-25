الطائف 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستَمَكَّنَ الجوادُ سلفان العائدةُ ملكيتُه لماجد بن مهل بن وصل البقمي من تحقيق الفوز بالشوط الرئيسي لحفل الأسبوع الثاني من سباقات موسم الطائف 2022م. وظفرَ "سلفان" بكأسِ وزارةِ النقلِ والخِدْمَاتِ اللوجستيةِ في الشوط الثامن الذي جرى عصر اليوم السبت بميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.وقد شهدَ ميدانُ الملكِ خالدِ بنِ عبدِالعزيز - اليوم- إقامةَ الحفلِ السادسِ الذي تَكَّوَنَ من ثمانية أشواط خُصِّصَتْ لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة بأشواطٍ متعددةِ التصنيفات ومختلفةِ الدرجات.وفي ذات السياق تُقَامُ الأسبوع المقبل مجرياتُ سباقاتِ الحفل الثالث من سباقات موسم الطائف 2022م الذي يَتَضَمَّنَ عدةَ أشواطٍ وسباقاتٍ مهمةٍ أبرزُها كأسُ جامعةِ أم القرى.// انتهى //21:49ت م0113