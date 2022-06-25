الباحة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات العقيق, وبلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوتْ على أثرها الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .فيما غَطَّى الضبابُ مدينةَ الباحة وبني حسن والقرى والمندق وبلجرشي والطرقات الرئيسية في المنطقة.ودَعَتِ الجهاتُ ذات العلاقة قائدي المركبات إلى توخِّي الحذرِ في ظل التغيُّراتِ الجويةِ التي تشهدُها المنطقةُ من الأمطار والضباب التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.// انتهى //21:49ت م0114