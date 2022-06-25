الرياض 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسيخوضُ المنتخبُ السعوديُّ لكرة اليد لدرجة الشباب يوم غدٍ الأحد 26 يونيو 2022م، مُوَاجَهَتَهُ الوديةَ الأولى أمام فريق المعادي، في معسكره التدريبي المقام حالياً في جمهورية مصر العربية، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة لمنتخبات الشباب، (المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب - ألمانيا / اليونان 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال المدة من 15 حتى 24 يوليو 2022م.وستقامُ المواجهةُ الوديةُ أمام فريق المعادي وهو أحد أندية دوري المحترفين المصري لكرة اليد،على صالته في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة، كما سيخوض المنتخب 4 مواجهاتٍ ودية أخرى في المعسكر قبل العودة للمملكة يوم 8 يوليو 2022م.// انتهى //21:50ت م0115