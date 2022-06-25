جدة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسوصل جدة مساء اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.كما كان في الاستقبال معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.// انتهى //22:40ت م0118