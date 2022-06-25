رام الله 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4 فلسطينيين على حاجز عسكري جنوبي جنين بالضفة الغربية المحتلة.وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً عسكرياً مفاجئاً بالقرب من دوار بلدة عرابة جنوب جنين، كما اعتقلت أربعة شبان واستولت على مركبتهم، دون معرفة هوياتهم.من جهة أخرى استشهد فتى فلسطيني من بلدة سلواد شرق رام الله ، فجر اليوم ، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال أمس الجمعة.وفي السياق أصيب فلسطيني بجروح في رأسه، إثر هجوم نفذه مستوطنون على المزارعين شرقي مدينة رام الله بالضفة.// انتهى //23:17ت م0121