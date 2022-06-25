الرياض 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسافتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يمتد حتى السابع من يوليو المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين.وأجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية الأولى على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تدريبات لياقية، قبل أن يطبّق المدرب عدداً من التدريبات اللياقية، ليختتم الحصة بتمارين التقوية.ويشارك في المعسكر 28 لاعبًا وهم: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد شنقيطي، تركي الجوش، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، حسن سفياني، مهند براح، فيصل صبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، ثامر الشهراني، مشاري النمر، يزيد جوشان، علي المسعود، نواف السهلي، عبدالعزيز العثمان.// انتهى //00:01ت م0001