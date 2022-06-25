الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستواصلت الإثارة لليوم الثالث والأخير في منافسات بطولة المملكة المفتوحة للهيئات والماستر لرفع الأثقال، التي اختتمت أمس على الصالة الرياضية بأستاذ الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وشارك فيها 103 رباعين ورباعات يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية والخاصة والمشاركين فردياً من الأساتذة.وجاءت تفاصيل نتائج المنافسات على النحو التالي:- منافسات وزن 45 كجم للسيدات حققت غادة عبد الرحمن الطاسان (صالة جول) المركز الأول، وحلت رحمة عبد المنعم الخواهر (المرأة الصلب) ثانياً، وجاءت هاجر محمد الحربي ( كور جم ) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 49 كجم للسيدات حققت منيرة عبدالله إبراهيم (صالة جول) المركز الأول، وحلت أروى أحمد بنجر (رواد الريف) ثانياً، وجاءت راني خالد بالمركز الثالث.- منافسات وزن 55 كجم للسيدات حققت إيمان شكيب (المرأة الصلب) المركز الأول، وحلت فاطمة عبدالمنعم الخواهر (المرأة الصلب) ثانياً، وجاءت نورة عبدالله إبراهيم (صالة جول) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 59 كجم للسيدات حققت العنود معاضة الشهري (صالة جول) المركز الأول، وحلت حصة إبراهيم البراك ثانياً، وجاءت فاطمة حسن المؤمن (المرأة الصلب) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 64 كجم للسيدات حققت أمجاد عبدالله الربيعان (كور جم) المركز الأول، وحلت خلود ظافر الشهري (رواد الريف) ثانياً، وجاءت سارا زكريا عثمان (صالة جول) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 81 كجم للسيدات حققت حنان فهد (صالة جول) المركز الأول، وحلت وفاء عبدالقادر قمرة (رواد الريف) ثانياً، وجاءت منيرة دحيم (كور جم) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 87 كجم للسيدات حققت دلال ضياء المؤمن (المرأة الصلب) المركز الأول .- منافسات وزن +87 كجم للسيدات حققت ليلى عبدالله الشويخات (المرأة الصلب) المركز الأولوحقق فريق رواد الريف المركز الأول في الترتيب العام للسيدات بحصوله على 648 نقطة، فيما حل فريق المرأة الصلب ثانياً بـ 627 نقطة، وجاء فريق كور جيم بالمركز الثالث بــ 619 نقطة، وحل فريق صالة جول بالمركز الرابع بــ 602 من النقاط.وأشاد نائب رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال علي حكمي الذي توّج الفائزين بالمراكز الأول، بالمستويات الكبيرة التي قدمها الرباعون والرباعات المشاركون بالبطولة، التي تبشر بقاعدة مميزة ومستقبل مشرق لرياضة رفع الأثقال السعودية، ومشاركة عدد كبير بالبطولة رغم ظروف الاختبارات الدراسية للطلاب والطالبات.// انتهى //00:17ت م0005