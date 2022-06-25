المدينة المنورة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأسدل معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 الستار على نسخته الأولى التي نظمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بتقديم ما يفوق 60 ألف عنوان، ومشاركة أكثر من 200 دار نشر من 13 دولةٍ عربية وبرنامجاً ثقافياً مصاحباً، تضمن ما يزيد عن 80 فعالية تناولت مختلف المجالات الثقافية والأدبية والعلمية والتاريخية، وسط حضور كثيف من محبي القراءة والمعرفة، وذلك بمقر مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة .وعبر الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان عن شكره وامتنانه للجان المعرض وزواره وضيوفه من النخب الثقافية والعلمية والأدبية والمشاركين من دور النشر المحلية والدولية، مؤكداً أن المعرض في نسخته الأولى قدم المدينة المنورة كمنارة للثقافة، تُعد تظاهرة حضارية حرص المعرض عبرها على تقديم تجربة ثقافية فريدة لزواره، يتكامل فيها الكُتاب مع الفعاليات والأنشطة المصاحبة ويتمكن فيها القارئ من لقاء الكتّاب والمؤلفين ليحظى برحلة فكرية متكاملة في قلب المدينة المنورة، إذ يسعى المعرض إلى تمكين قطاع النشر وتشجيع التبادل الثقافي وتعزيز أثر القراءة في زيادة الوعي وتحسين جودة الحياة.وأضاف أن معرض المدينة المنورة للكتاب قدم نموذجاً ملهماً لمعارض الكتاب في مناطق المملكة التي تعتزم الهيئة تنظيمها مستقبلاً، مشيراً إلى أن العام 2022 سيشهد إقامة معرضين دوليين للكتاب في الرياض وجدة، وستعمل الهيئة خلال الفترة القادمة على التواصل مع دور النشر واستقبال طلبات المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب.إلى ذلك حظي معرض المدينة المنورة للكتاب بمتابعة واسعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتغطيات صحافية وإعلامية من صحف وإذاعات وقنوات من داخل المملكة وخارجها لأجواء المعرض، وبرنامجه الثقافي الذي استضاف مئات المبدعين والمفكرين والأدباء، حيث شهد إقامة نحو 20 ندوة علمية وحوارية تحدث فيها علماء ومفكرون وأكاديميون وأدباء، من أبرزهم معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والناقد والأديب الدكتور حمزة بن قبلان المزيني، والروائي الجزائري واسيني الأعرج، والروائية الكويتية بثينة العيسى، والأديب الإماراتي الدكتور سلطان العميمي، والكاتب في تاريخ الحضارات سلطان الموسى وآخرون.كما شهد المعرض إقامة خمس أمسيات شعرية، استضاف ثمانية شعراء سعوديين وعرب، إضافةً إلى تنظيم خمس جلسات حوارية (حديث الكتاب) تحدث فيها عدد من المؤلفين عن أحدث إصداراتهم الأدبية، ومن أبرز المشاركين الرحالة والكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي والروائي المصري طارق إمام والناشر والروائي الكويتي الدكتور عبدالوهاب السيد الرفاعي .وفي الوقت نفسه احتضن المسرح الرئيس للمعرض عرضاً مسرحياً لمسرحية "كافي" لمؤلفها فهد ردة الحارثي وإخراج سامي صالح الزهراني، تدور أحداثها حول أصدقاء داخل مقهى يناقشون قضاياهم، في عرض مسرحي مختلف، وفي قالب ممتع، وكذلك نظم المعرض 16 ورشة عمل في مختلف الآداب والعلوم والاتجاهات الثقافية والإبداعية، قدمها الخبراء والمتمكنون في هذه المجالات، بالإضافة إلى ٤٢ فعالية أخرى شهدها جناح الطفل ما بين ورش عمل وأنشطة تفاعلية ورواية قصص مختلفة .يُذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 يأتي في إطار مبادرة " معارض الكتاب " التي أعلنت عنها هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير قطاعتها الثلاثة، ودعم الناشرين والمؤلفين ومحبي القراءة، وبناء أجيال ترتكز على أرضٍ صلبة من الأدب والفكر والثقافة لتتمكن من قيادة المستقبل .// انتهى //01:25ت م0006