جنيف 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا ويثير قلقا بالغا لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في اجتماع لخبراء لتقييم الأوضاع :" في الوقت الراهن لا يشكل تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".ووفقا للإحصائية الأخيرة للمنظمة أن عدد الإصابات المؤكدة بلغت 3200 حالة، في حين جرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسابيع الستة الماضية في 48 دولة لم تشهد انتشارا لهذا المرض.// انتهى //02:19ت م0009