جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وتنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قلد سمو ولي العهد، معالي قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي ، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري ، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.فيما حضر من الجانب الباكستاني السفير لدى المملكة أمير خرم راتهور ، وسكرتير معالي قائد الجيش اللواء محمد عرفان ، والملحق العسكري الباكستاني العميد ركن محمد عاصم.// انتهى //03:15ت م0011