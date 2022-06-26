الدمام 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستنطلق اليوم مباريات الدور نصف النهائي من كأس العرب لكرة قدم الصالات التي تستضيفها مدينة الدمام.وعُقد أمس المؤتمر الصحفي الخاص بمباريات منتخبات المغرب مع مصر، والعراق مع الكويت، والذي أعرب فيه مدربو المنتخبات عن إعجابهم بالمستوى الفني الذي ظهرت به المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدين أن هذه البطولة هي الأفضل من الناحية التنظيمية والفنية من خلال ما قدم من مستويات رائعة، مشيرين إلى أهمية زيادة التركيز بسبب صعوبة هذه المرحلة من البطولة وذلك من أجل الوصول للمباراة النهائية.// انتهى //07:42ت م0018