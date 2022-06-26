جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ هذا اليوم الأحد الموافق27 / 11 / 1443 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //08:45ت م0019