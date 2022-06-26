عام / الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود
الأحد 1443/11/27 هـ الموافق 2022/06/26 م واس
جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ هذا اليوم الأحد الموافق
27 / 11 / 1443 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
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