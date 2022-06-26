مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خدمات عديدة للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن, وذلك بواقع عشرة أماكن داخل المسجد الحرام وسبع كبائن في الساحات للرد على السائلين هاتفياً، يقوم عليها (100) من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد بن محمد المسعودي، أن المشايخ يستندون في إجاباتهم على السائلين بما يتوافق مع مخرجات وثيقة ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين)، في الإفتاء وإجابة السائلين عن المسائل الشرعية، ومراعاة أسلوب الخطاب في الفتوى واتصافه بالسعة والتسامح وآداب الاختلاف بين العلماء، وتجنب خطاب العنصرية والكراهية.وأضاف المسعودي أنه تحقيقاً للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسية من صحن المطاف، وأن الروبوت يدعم ١١ لغة وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).// انتهى //09:46ت م0024