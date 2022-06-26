مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأطلقت وكالة المكتبات والبحث العلمي النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف أمس, برنامج "منافع".ويتجسد "منافع" في مجموعة من المبادرات والبرامج التي تثري تجربة القاصدة وتعين على الاحتفاء بهم حرصاً من الوكالة على أن تكون تجربة موسم الحج مميزة للحجاج.وأوضحت وكيل المكتبات والبحث العلمي النسائي ابتهال بنت علي الجعيد, أن برنامج منافع يضم برنامج (وتزوّدوا) والذي يحوي مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة، تعنى بالجانب الثقافي والديني والمعرفي وتخاطب جميع فئات المجتمع، تليه مبادرة (سفراء) وتهتم بالتسويق لخدمات المكتبة والتعريف بها والدعوة لزيارتها وتمثيل المكتبة في المواقع الحيوية التي يوجد بها الحجيج كالمطار ومحطات القطار وساحات الحرم المكي الشريف.وبيّنت الجعيد أن المكتبة تسعى لتفعيل مبادرة (وقت القصة) وهو برنامج للطفل يتم فيه قراءة القصص والتحاور حولها لإثراء المخزون اللغوي والفكري لدى الطفل، ويتم تنظيم زيارات لاستقبال القاصدات في أروقة المكتبة للتعرف على تاريخها بما تحويه من مخزون ثقافي ومعلوماتي واسع والتعرف على أبرز المعالم السياحية في المملكة وتقديم واجب الضيافة السعودية وتوديعهم ببعض الهدايا العينية، وتندرج هذه الجهود تحت مبادرة (رحبت)، وتختتم المبادرات بـ(كنوز) وفيها يتم البحث واستخراج جميع أوعية المعلومات التي تندرج تحت عناوين الحج وموضوعاته ووضعها في مكان مستقل يسهل وصول المستفيدات لها لإحداث نقلات نوعية في تجربة الحاج والمعتمر.// انتهى //09:47ت م0026